Названа стоимость смартфона Xiaomi 14 Ultra в России

В России открылся предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо», где смартфон и стал доступен для покупки.

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Предзаказ продлится с 28 марта по 4 апреля 2024 года. При его оформлении клиенты получат в подарок умные часы Xiaomi Watch 2, фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, а также услугу бесплатной замены экрана в течении 6 месяцев. Весь набор обойдется покупателю в 150 тыс. руб. Новинка представлена с объемами оперативной и постоянной памяти 16 и 512 ГБ соответственно. Устройство доступна в двух цветах: черном и белом.

Xiaomi 14 Ultra разработан на основе конструкции Xiaomi Guardian Structure, которая обеспечивает повышенную прочность и износостойкость. Инновационный ЖК-дисплей All Around Liquid Display с новым стеклом Xiaomi Shield Glass создает иллюзию бесконечности изображения. Уникальный круглый модуль камеры оснащен сверхбольшим 1-дюймовым сенсором изображения LYT-900, и дополнен 75-мм плавающей телекамерой Leica, 120-мм перископной камерой Leica и 12-мм сверхширокоугольной камерой Leica.

В России подорожали смартфоны и ноутбуки

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что по итогам 2023 года, китайские производители, включая Xiaomi, Tecno, и Realme, установили рекорд, завоевав более 75% рынка в количественном выражении и около 50% в денежном.