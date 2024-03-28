HMD выпустит две новые модели под брендом Nokia

HMD всё-таки выпустит две новые модели под брендом Nokia
Несмотря на то, что компания Nokia отказалась от разработки мобильных устройств и передала все права китайской HMD Global, на рынке всё равно появятся новые телефоны под легендарным финским брендом.
Инсайдер Мукул Шарма сообщил, что новый вендор может выпустить две новые модели под брендом Nokia, а также серию гаджетов под собственной маркой. Так, компания готовит к выпуску телефоны Nokia 3210 4G и Nokia 225 4G.
Выход первой модели связан с 25-летием оригинального кнопочного телефона; отличие новой модели — поддержка стандарта связи 4G. Также свет увидит обновлённая модель Nokia 225 4G в придачу со старшей версией 235 4G.
К тому же HMD готовит собственные модели серий Legend и Pulse со старшей версией Pulse+. Как сообщается, HMD Pulse+ может получить дисплей с диагональю 6.55", 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Кроме того, вендор должен выпустить планшет HMD T21, который, предположительно, будет копией одноимённого планшета Nokia со схожими характеристиками.
Точная дата выпуска заявленных устройств пока не известна.