HMD выпустит две новые модели под брендом Nokia

Несмотря на то, что компания Nokia отказалась от разработки мобильных устройств и передала все права китайской HMD Global, на рынке всё равно появятся новые телефоны под легендарным финским брендом.

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Инсайдер Мукул Шарма сообщил, что новый вендор может выпустить две новые модели под брендом Nokia, а также серию гаджетов под собственной маркой. Так, компания готовит к выпуску телефоны Nokia 3210 4G и Nokia 225 4G.

Выход первой модели связан с 25-летием оригинального кнопочного телефона; отличие новой модели — поддержка стандарта связи 4G. Также свет увидит обновлённая модель Nokia 225 4G в придачу со старшей версией 235 4G.

К тому же HMD готовит собственные модели серий Legend и Pulse со старшей версией Pulse+. Как сообщается, HMD Pulse+ может получить дисплей с диагональю 6.55", 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Кроме того, вендор должен выпустить планшет HMD T21, который, предположительно, будет копией одноимённого планшета Nokia со схожими характеристиками.

Точная дата выпуска заявленных устройств пока не известна.