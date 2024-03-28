На покупку планшетов с ОС «Аврора» для бюджетников выделят ₽50 млрд

22 марта в Минцифры состоялось совещание рабочих групп по разработке нацпроекта «Экономика данных». Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источник из отечественного рынка мобильных устройств.

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Одним из обсуждаемых вопросов было приобретение на бюджетные средства 1,1 миллиона планшетов на базе операционной системы «Аврора» на период пяти лет (с 2025 по 2030 год) для нужд четырех ведомств: Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.

В совещании приняли участие представители российских производителей, таких как «КНС Групп» (входит в «ИКС Холдинг»), «Байтерг» , «Аквариус» и Fplus (ранее «Марвел»). Информацию подтвердили источник, знакомый с ходом совещания, и собеседник, знакомый с разработкой нацпроекта.

По планам, на закупку планшетов на операционной системе «Аврора» для учителей и врачей будет выделено около 50 миллиардов рублей, включая расходы на обслуживание, сообщает источник, близкий к Минцифры. Устройства планируется закупать у нескольких производителей, добавил он.

Собеседник Forbes пояснил, что данный пункт включен в федеральный проект «Системы и сети передачи данных», который является частью национального проекта «Экономика данных». Эту информацию подтверждает источник Forbes из крупной компании в телекоммуникационной отрасли.