На покупку планшетов с ОС «Аврора» для бюджетников выделят ₽50 млрд

Стала известна стоимость покупки планшетов на базе ОС «Аврора» для бюджетников
22 марта в Минцифры состоялось совещание рабочих групп по разработке нацпроекта «Экономика данных». Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источник из отечественного рынка мобильных устройств.
Одним из обсуждаемых вопросов было приобретение на бюджетные средства 1,1 миллиона планшетов на базе операционной системы «Аврора» на период пяти лет (с 2025 по 2030 год) для нужд четырех ведомств: Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.
В совещании приняли участие представители российских производителей, таких как «КНС Групп» (входит в «ИКС Холдинг»), «Байтерг» , «Аквариус» и Fplus (ранее «Марвел»). Информацию подтвердили источник, знакомый с ходом совещания, и собеседник, знакомый с разработкой нацпроекта.
По планам, на закупку планшетов на операционной системе «Аврора» для учителей и врачей будет выделено около 50 миллиардов рублей, включая расходы на обслуживание, сообщает источник, близкий к Минцифры. Устройства планируется закупать у нескольких производителей, добавил он.
Собеседник Forbes пояснил, что данный пункт включен в федеральный проект «Системы и сети передачи данных», который является частью национального проекта «Экономика данных». Эту информацию подтверждает источник Forbes из крупной компании в телекоммуникационной отрасли.