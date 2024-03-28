ИИ будет отслеживать популяцию ежей в Великобритании

Искусственный интеллект (ИИ) впервые используют для отслеживания популяций ежей в рамках новаторского британского проекта. Ученые выяснят численность дикий животных и причины их сокращения.

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Изображения млекопитающих будут фиксировать при помощи камер и анализировать искусственным интеллектом, обученным различать диких животных и людей. После этого полученные изображения отправят людям, которые выберут фотографии с ежами и отдадут их аналитикам. Они зафиксируют количество особей и их местоположение.

Используя данный метод, Национальная программа мониторинга ежей (NHMP) получит оценку популяций ежей по всей стране и увидит изменения на протяжении года. Также Британское общество по сохранению ежей (BHPS) и Народный фонд защиты исчезающих видов (PTES) помогут сохранить численность диких зверей, пишет The Guardian.

«Это первое исследование, в котором население измеряется год за годом в одном и том же месте, что даст важные данные и позволит нам выявить тех, кто находится в группе риска, что, мы надеемся, со временем поможет нам обратить вспять этот спад. Результаты также позволят нам увидеть региональные различия и различия в среде обитания, а также определить, какие факторы влияют на них в разных местах, что будет не только интересно, но и невероятно полезно для их долгосрочного сохранения», – отметила координатор Национальной программы мониторинга ежей Генриетта Прингл.

Ранее сообщалось, что мигрирующим диким животным грозит исчезновение. Каждый пятый из 1189 видов, указанных в Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS), столкнулся с сокращением численности.