RSPB: нехватка сна добавляет к ощущаемому возрасту человека 4,4 года

Шведские ученые из Каролинского института обнаружили, что всего двух ночей плохого сна достаточно, чтобы человек начал чувствовать себя на 4,44 года старше своих лет. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

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Специалисты провели два эксперимента. В первом 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет отвечали на вопросы о том, на сколько лет они себя ощущают и сколько ночей (если таковые были) они плохо спали за последний месяц. Оказалось, что за каждую ночь плохого сна добровольцы чувствовали себя в среднем на три месяца старше. Во втором исследовании ученые опросили 186 добровольцев в возрасте от 18 до 46 лет о том, насколько старыми они себя чувствовали после двух ночей долго сна, когда они оставались в постели по девять часов каждую ночь, и двух ночей, когда они спали всего по четыре часа в сутки.

После двух ночей ограниченного сна участники чувствовали себя в среднем на 4,44 года старше, чем когда они спали достаточно. Обратный эффект наблюдался, когда люди оставались в постели в течение девяти часов. Но здесь эффект был более скромным: участники эксперимента сообщали, что после полноценного отдыха чувствовали себя в среднем на три месяца моложе своего реального возраста.

По словам ученых, помимо ощущения большей дряхлости, мнимая прибавка в возрасте может повлиять на душевное состояние людей, сделав их менее активным, общительными и открытыми для новых знаний.