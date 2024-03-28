Российские ученые зафиксировали редкое явление после вспышки на Солнце

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ первыми в мире сообщили о регистрации редкого явления – аномально резкого увеличения мюонного потока космических лучей.

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Это стало следствием мощнейшей солнечной вспышки, зарегистрированной 23 марта 2024 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что аномальное увеличение скорости счета мюонов космических лучей было зафиксировано при анализе данных мюонного годоскопа УРАГАН в МИФИ.

«Событие произошло 23 марта 2024 года около 01:40 ночи мирового времени (04:40 мск). Мюонографии (пространственно-угловые картинки) показали, что максимальное увеличение потока мюонов наблюдалось в период с 01:39 до 01:44», – говорится в сообщении.

По словам ученых из МИФИ, такие события, называемые GLE (Ground Level Enhancement), возникают в результате мощнейших вспышек на Солнце. Всего с 1942 года было зарегистрировано 73 подобных явления.

На Солнце произошла мощная вспышка

Российские ученые уверены, что событие, зафиксированное 23 марта, стало следствием мощной вспышки на Солнце класса X1.1, которая произошла в 01:33 и через восемь минут была зарегистрирована на Земле. С большой вероятностью это первое наблюдение GLE-74, утверждают в МИФИ.

Регистрация GLE-74 представляет большой интерес для ученых, так как позволяет лучше понять механизмы взаимодействия солнечных вспышек с атмосферой Земли. Это знание может помочь в разработке систем защиты космических аппаратов и авиации от влияния космических лучей.