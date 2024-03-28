Microsoft установила строгие требования к ПК с ИИ

Концепция «ПК с искусственным интеллектом» набирает обороты, но появилась новая деталь: особые требования к аппаратному и программному обеспечению, установленные Microsoft. Хотя подробности остаются скудными, Intel пролила свет на некоторые ключевые моменты.

© Ferra.ru

Для того чтобы ПК с ИИ был признан Microsoft, он должен соответствовать нескольким критериям. Среди них — наличие блока нейронной обработки (NPU) наряду с мощными CPU и GPU. Кроме того, важным элементом является доступ к программному обеспечению Copilot от Microsoft и специальному ключу Copilot — новой функции, анонсированной в начале этого года. Это требование представляет собой сложную задачу. Такие ноутбуки, как Asus ROG Zephyrus, несмотря на наличие новейших чипов Intel Core Ultra, не будут считаться компьютерами с ИИ из-за отсутствия ключа Copilot. Однако Intel считает их ИИ-компьютерами на основании наличия NPU.

Microsoft не комментирует конкретные планы по ПК с ИИ и потенциальные преимущества, которые дает следование этому определению. Их недавние бизнес-устройства Surface Pro 10 и Laptop 6 были помечены как AI PC, но подробности о маркетинговой или брендинговой поддержке для OEM-производителей, соответствующих требованиям, неизвестны.

Ожидается, что мероприятие Microsoft AI and Surface, запланированное на 20 мая, внесет дополнительную ясность.