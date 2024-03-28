Компьютерная модель поможет предсказать вымирание животных

Исследователи из Университета Сан-Диего разработали компьютерную модель, которая помогает предсказать вероятность вымирания крупных животных. Модель учитывает взаимодействие людей с животными, особенности их жизненного цикла и изменения в окружающей среде. Результаты могут использоваться для разработки стратегий сохранения и охраны биоразнообразия.

В ходе исследования ученые изучили случай вымирания древнего гигантского буйвола. Они рассмотрели влияние охоты людей, поведения животных и изменений в окружающей среде на вероятность вымирания. Симуляции показали, что агрессивное поведение самцов буйвола и неблагоприятные климатические условия увеличивают вероятность их вымирания.

Результаты исследования могут быть применены для разработки эффективных стратегий по сохранению видов, находящихся под угрозой вымирания в настоящее время. Компьютерная модель позволяет выявить ключевые моменты, влияющие на уязвимость видов, и разработать меры по их защите.