Назван смартфон с лучшей камерой в 2024 году

На YouTube-канале Rozetked вышел ролик, в котором ведущий сравнил актуальные флагманские смартфоны и определил среди них лучший камерофон 2024 года.

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В тесте участвовали Oppo Find X7 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Так, ультраширокоугольная камера Oppo Find X7 Ultra оказалась лучше среди сравниваемых конкурентов в точности передачи геометрии лица. Причем в этом режиме iPhone сильно исказил лицо ведущего — это с учетом других недостатков стало причиной того, что флагман Apple был назван худшим в этом сравнении.

При использовании основной камеры Vivo X100 Pro и iPhone 15 Pro Max продемонстрировали лучшие результаты в фотографировании людей, в то время как Google Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra показали наихудшие результаты. В категории портретных снимков выделились Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra, хорошо отделив объект от фона.

Ночная съемка выявила лидеров по детализации среди Oppo Find X7 Ultra, Vivo X100 Pro и Google Pixel 8 Pro. При двукратном увеличении Vivo и Pixel сделали наиболее четкие снимки, хотя на Pixel были замечены артефакты.

В ночных условиях Vivo X100 Pro показал лучшую детализацию при использовании телеобъектива. Oppo Find X7 Ultra был признан лидером по детализации селфи-снимков, но также был отмечен Pixel.

Лидером по итогу всех испытаний стал Vivo X100 Pro, который затем сравнили с флагманским Xiaomi 14 Ultra — оба заняли первое и второе места соответственно. За ними следуют Oppo Find X7 Ultra, Google Pixel 8 Pro, iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra.