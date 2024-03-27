На Украине не станут блокировать Telegram

Законопроект о регулировании социальных сетей, внесенный в парламент Украины, не предусматривает возможность блокировки Telegram. Об этом сообщил один из его авторов, председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, передает ТАСС.

По его словам, новый законопроект «не имеет к Telegram никакого отношения». Юрчишин отметил, что для блокировки этого мессенджера нет технических возможностей, но и документ этого не предусматривает.

При этом он указал, что Киев хотел бы знать, где «находятся активы Telegram и кто по ту сторону экрана». И новый законопроект обязывает соцсети предоставить украинским госорганам данные о структуре своей собственности. Таким образом если Telegram не предоставит эту информацию, то ему присвоят статус сети «с непрозрачной системой собственности». В таком случае представителям украинских госорганизаций и органов власти будет запрещено иметь в мессенджере свои аккаунты, добавил Юрчишин.