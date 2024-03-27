Глава ГУР назвал Telegram угрозой Украине

Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны. Угрозой Киеву мессенджер назвал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «РБК-Украина».

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«Telegram — все его читают. Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей (...), [но] с точки зрения национальной безопасности, [мессенджер] точно является проблемой», — приводятся в публикации слова военного.

Он пояснил, что платформа создает условия, в которых лидерами мнений могут стать случайные люди без образования и компетенций, а это способствует распространению в обществе недостоверной информации.

Ранее об угрозе мессенджера Верховной Раде. По словам председателя комитета парламента по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, представителям государственных органов могут запретить пользоваться Telegram, если платформу признают «непрозрачной сетью».

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26 марта глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что Буданов является законной целью для Российской армии. По его мнению эта установка оправдана тем, что ГУР совершает преступления против России.