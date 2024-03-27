Вирус H5N1: почему гибнут животные в Антарктиде

Ученые встревожены гибелью животных от вируса птичьего гриппа в Антарктиде. Как сообщает Life.ru, причиной стал опасный штамм H5N1, который ведет себя «загадочно».

Впервые птичий грипп обнаружили в 1959 году в Шотландии. Штамм, который доминирует сейчас, распространился из азиатских стран в начале 2000-х. В 2020 году на генетическом древе H5N1 нашли особо опасную ветвь: кладу 2.3.4.4b. В Южной Америке она погубила 600 тысяч морских птиц и 60 тысяч морских млекопитающих. В Северной Америке вирус нанес огромный урон фермерам — им пришлось забить 82 миллиона домашних птиц.

Вирус диагностировали и у человека — всего 873 раза в периоде с 2003 по 2023 год. Несмотря на малое распространение, H5N1 оказался крайне опасен для людей, поскольку 458 заразившихся скончались.

Осенью 2023 года H5N1 обнаружили недалеко от Антарктиды — на Фолклендских островах. Там нашли погибших от него поморников, морских чаек, морских слонов, папуасских пингвинов, морских котиков. Кроме того, недавно вирус нашли уже вблизи аргентинской научной станции «Примавера» на Антарктическом полуострове.

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В Антарктической службе Великобритании рассказали, что этот штамм птичьего гриппа ведет себя «загадочно». Ученых заинтересовало, почему в разных местах заражаются разные животные. Кроме того, у всех видов болезнь протекает иначе. Например, возле Антарктиды обнаружили семь пингвинов, у которых был вирус, но они чувствовали себя нормально, как и антарктические бакланы, зараженные штаммом.

Отсутствие симптомов — тревожный знак для эпидемиологов. Если зараженные особи не будут погибать, то они продолжат разносить инфекцию. Антарктические бакланы в основном обитают на родном материке, но видели их в том числе и в Бразилии — птицы способны преодолевать огромные расстояния. Не исключено, что в будущем они перенесут H5N1 в Австралию, где он пока не встречался.

Исследователи отмечают, что работали с образцами животных с максимальным соблюдением мер безопасности. Вместе с тем они не могут полностью исключать возможности заражения. По этой причине им сейчас очень не хватает оборудования для быстрого обнаружения инфекции.