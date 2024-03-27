В WhatsApp появилась новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Об этом сообщает WABetaInfo.

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Специалисты портала рассказали, что некоторые бета-тестировщики приложения для устройств на базе Android получили доступ к функции выбора избранных контактов.

«С помощью функции избранных контактов, удобно размещенной на вкладке звонков, пользователи могут инициировать звонки одним нажатием, обходя необходимость поиска нужных контактов во всем журнале вызовов», — отмечается в материале.

Опция выделения избранных контактов для звонков уже доступна в последнем обновлении бета-версии приложения для Android из Google Play Store. Специалисты отметили, что в ближайшие недели функция станет доступна широкому кругу пользователей.

О том, что в WhatsApp появится функция, позволяющая выделять избранные контакты, стало известно в феврале. Также сообщалось, что она будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения.