В "капсуле времени" возрастом 50 тысяч лет нашли следы человека

Группа ученых из Австралии обнаружила уникальную "капсулу времени", сохранившую до наших дней следы первых прибрежных жителей этого континента, живших около 50 000 лет назад.

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Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews, а краткий отчет о нем можно найти на ресурсе Phys.org. Экспедиция работала на острове Барроу, состав горных пород которого отличается от материковых. Этот остров расположен в 60 километрах от города Пилбары в Западной Австралии, когда-то он был холмом с видом на обширное побережье.

Это был северо-западный шельф австралийского континента, ныне затопленный океаном. Ученые нашли доказательства того, что аборигены в древности неоднократно заселяли отдельные участки этого прибрежного плато. Причем первые поселенцы, вероятно, появились здесь еще 50 000 лет назад. Это место оставалось пригодным для проживания до тех пор, пока повышение уровня моря не отрезало остров от материка 6500 лет назад.

"Последний ледниковый период был самым холодным (24 000 - 19 000 лет назад), уровень моря во всем мире был примерно на 130 метров ниже нынешнего уровня, - пишут авторы работы. - Когда лед растаял, уровень моря быстро поднялся, отрезав остров Барроу от материка. Поскольку после этого аборигены не заселяли остров, археологические находки следов человека на острове Барроу представляют собой "капсулу времени", уникальную для Австралии. Большинство других прибрежных территорий того периода сейчас находятся под водой, но эти затопленные ландшафты когда-то были обширными и пригодными для проживания".

Самым большим древним человеческим домом оказалась местная пещера Буди, это еще и один из старейших археологических памятников Западной Австралии. Именно здесь в ходе раскопок были найдены следы присутствия аборигенов, возраст которых составляет не менее 50 000 лет.

"Поскольку уровень моря со временем менялся, расстояние от пещеры Буди до берега моря тоже значительно менялось, - продолжают исследователи. - Аборигены приносили моллюсков в пещеру Буди, даже когда она находилась за много километров от побережья. Когда уровень моря поднялся, рацион людей изменился. Количество моллюсков, крабов, черепах и рыбы, потребляемых в пещере, со временем увеличилось".

Также было установлено, что для изготовления инструментов и оружия аборигены использовали местный известняк, богатый кремнеземом. Этот материал был легко доступен, но не менее легко он и затуплялся. Поэтому режущие инструменты из него не изготавливали. Например, ножи аборигены мастерили из твердых панцирей крупных морских улиток, использовались они для разделки черепах и дюгоней.