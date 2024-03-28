Японские синицы умеют общаться жестами

Японские синицы используют свои крылья, чтобы показывать жесты сородичам. Когда в брачный период пара прибывает в гнездо с едой, они ждут снаружи. Одна из особей начинает часто махать крыльями другой, приглашая ее пройти первой. Это открытие показывает, что японские синицы тоже могут использовать жестовую коммуникацию для общения. Работа опубликована в журнале Current Biology.

© Suzuki and Sugita, 2024/ Current Biology

Большой палец вверх, ладонь, указание пальцем в определенном направлении — все эти жесты люди активно используют каждый день. Исследователи долгое время считали, что только люди могут использовать такой тип коммуникации. Однако позднее ученые выяснили, что человекообразные обезьяны, такие как шимпанзе и бонобо, могут общаться с помощью таких невербальных сигналов. Хотя вороны и рыбы могут использовать указательные жесты, ранее исследователи не находили свидетельств тому, что кто-то, кроме людей и человекообразных обезьян, может использовать жесты для общения.

Новое исследование ученых из Токийского университета дополнило список животных, которые применяют жестовую коммуникацию для таких целей. Исследователи обнаружили, что японские синицы используют жесты для общения со своим партнером. Ученые наблюдали за 16 птицами, которые составляли восемь пар. Синицы строили гнезда с узким входом в дупле дерева. Из-за небольшого размера дупла птицам приходится входить по одному, чтобы выкормить малышей. Исследователи заметили, что птица, неся еду в гнездо, садилась на ветку поблизости, а потом активно махала крыльями навстречу своему партнеру. Специалисты детально проанализировали 320 посещений гнезда особями-родителями и выяснили, что такая демонстрация побуждала другую особь зайти в гнездо первой. Судя по всему, этот жест синиц очень похож на человеческий жест «‎После вас».

«Мы были удивлены, обнаружив, что результаты оказались намного яснее, чем мы ожидали. Мы наблюдали, что японские синицы машут крыльями исключительно в присутствии своего партнера, и, став свидетелем такого поведения, партнер почти всегда первым заходил в гнездо», — рассказал Тоситака Судзуки из Токийского университета.

Кроме того, жест чаще применяли самки птиц, а после этого самец входил в «‎домик». При этом неважно было, кто прилетел первым. Если же самка не пропускала самца жестом, то обычно она заходила раньше.

«Существует гипотеза, что ходьба на двух ногах позволяла человеку сохранять прямохождение, освобождая руки для большей подвижности, что, в свою очередь, способствовало эволюции жестов. Аналогичным образом, когда птицы садятся на ветки, их крылья становятся свободными, что, по нашему мнению, может способствовать развитию жестовой коммуникации», — добавил Судзуки.

Ученые продолжат расшифровывать вербальный и невербальный язык птиц, а также комбинации их фраз.