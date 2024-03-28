Для Windows 10 вышло неожиданное обновление с новыми функциями

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10 22H2, которое добавляет в систему новые функции. Об этом сообщает портал Neowin.

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Обновление, обозначенное как KB5035941, включает в себя не только исправления безопасности, но и ряд дополнительных возможностей. Среди наиболее заметных нововведений — расширение функционала экрана блокировки за счет добавления виджетов, которые теперь могут отображать информацию о погоде, спортивных событиях, дорожном движении и новостях.

Кроме того, пользователи теперь могут наслаждаться функцией «Windows: интересное» (Windows Spotlight), которая позволяет автоматически обновлять фон рабочего стола аналогично тому, как это происходит на экране блокировки.

Обновление также включает в себя ряд других улучшений и исправлений, например, поддержку перехода на летнее время в Казахстане и устранение проблемы с открытием экранной клавиатуры. Отмечается, что в свежем обновлении не работает запуск Copilot из панели задач, если она расположена вертикально. С полным списком изменений и исправлений можно ознакомиться в первоисточнике.