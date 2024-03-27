Планета вдвое больше Земли обнаружена у соседней звезды

Международная группа астрономов открыла ранее неизвестную экзопланету, классифицированную как мини-Нептун. Она вращается вокруг соседней звезды и находится всего в 98 световых годах от нас.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко нем рассказывает Phys.org. Вновь открытый инопланетный мир получил обозначение TOI-4438 b. Обнаружить его удалось при помощи космического корабля TESS, предназначенного для поиска экзопланет транзитным методом.

Радиус экзопланеты TOI-4438 b составляет 2,52 радиуса Земли, а его масса оценивается примерно в 5,4 массы Земли. Это означает, что плотность планеты составляет 1,85 грамма на кубический сантиметр. Она обращается вокруг своей родительской звезды TOI-4438 каждые 7,44 дня и находится на расстоянии около 0,05 астрономических единицы от нее. Это означает, что для человека там очень жарко - равновесная температура на поверхности TOI-4438 b оценивается примерно в 161 градус по Цельсию.

На основании собранных данных астрономы пришли к выводу, что TOI-4438 b представляет собой богатый летучими веществами мини-Нептун с относительно высокой минимальной массовой долей воды - 46 процентов. Мини-Нептунами считаются экзопланеты с радиусами от 1,8 до 4 земных радиусов. Как правило, они расположены вокруг карликовых звезд М-типа. Предполагается, что у таких планет имеется атмосфера, в которой водород является преобладающим элементом.

Исследователи также пишут, что открытая планета, скорее всего, имеет водородно-гелиевую атмосферу, в которой перемешаны молекулы воды, углекислого газа и метана. Наличие атмосферы и ее характеристики позже будут изучены в рамках наблюдений при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба. Что касается родительской звезды TOI-4438, то ее размер и масса составляют примерно треть размеров и массы нашего Солнца. Возраст этой звезды оценивается в 5,1 миллиарда лет, а ее эффективная температура составляет около 3148 градусов Цельсия.