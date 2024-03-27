Мощный баланс. TECNO POVA 6 Pro 5G приехал в Россию

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о старте продаж POVA 6 Pro 5G – продвинутой модели линейки энергоемких смартфонов POVA. Новинка получила апгрейд в виде более объемного аккумулятора, мощного процессора и большого количества памяти.

© TECNO

POVA 6 Pro 5G – старшая модель с оптимальным балансом характеристик: сверхъемкий аккумулятор 6000 мАч с ультра-зарядкой 70 Вт, 6 нм процессор MediaTek Dimensity 6080, до 24 ГБ ОЗУ с расширением и 256 ГБ ПЗУ. Производитель также установил 6.8” AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, 108 Мп основной модуль камеры и 32 Мп селфи-камеру.

Высокая производительность в любых сценариях

TECNO POVA 6 Pro 5G оснащен 6 нм процессором MediaTek Dimensity 6080 с частотой до 2.4 ГГц. Заслуживший доверие пользователей чипсет гарантирует отличный баланс производительности и энергоэффективности. Улучшенная система охлаждения 3-в-1 с испарительной камерой занимает площадь 27342 м2 и обеспечивает эффективный отвод тепла, снижая температуру ядра более чем на 10℃.

Встроенный линейный z-осевой вибромотор позволит испытать реалистичную тактильную отдачу в мобильных играх, от гонок до стрельбы из оружия. Наличие вибромотора оценят не только геймеры, поскольку улучшенный виброэффект используется и для повседневных функций – будильника, входящих звонков, фонарика, компаса.

Большой объем внутренней памяти 256 Гб подойдет для хранения внушительного количества фото, видео, приложений и других файлов. Если же этого окажется недостаточно, слот карты памяти microSD дает возможность расширить хранилище на 1 ТБ. Оперативная память 12 Гб обеспечит плавную и быструю работу смартфона. ОЗУ можно расширить до 24 Гб за счет постоянной памяти. Также доступна конфигурация 256 Гб + 8 Гб.

© TECNO

Обновленная оболочка HiOS 14 на базе Android 14 дает доступ к функции Always-on Display и виджету Dynamic Port, а также мгновенному переносу файлов на ПК. Буфер обмена Smart Hub позволяет легко перемещать текст, изображения и файлы между разными приложениями.

Долго держит заряд и быстро заряжается

Смартфон получил увеличенную по современным стандартам батарею на 6000 мАч. Благодаря качественной оптимизации модель держит заряд неприлично долго, так что про подзарядку в течение дня можно забыть. POVA 6 Pro 5G выдерживает 26 часов прослушивания музыки, 15 часов скроллинга соцсетей и 11 часов мобильных игр. О правильной оптимизации говорит и тот факт, что даже на последнем проценте заряда смартфон дает возможность еще 20 минут перезваниваться с близкими.

© TECNO

Несмотря на расширенный объем аккумулятора, модель очень быстро пополняет запас энергии благодаря зарядке 70 Вт. POVA 6 Pro 5G предлагает сразу три режима зарядки: сверхбыстрый заполняет 50% аккумулятора за 20 минут, а низкотемпературный позволяет заряжать смартфон даже при температуре -20℃. Умный сценарий зарядки снижает напряжение в процессе и восполняет 100% за час.

Технология безопасности аккумулятора STS надежно защищает смартфон. Специальная прослойка между алюминиевой фольгой и катодной пленкой предотвращает возможное короткое замыкание и возгорание батареи при механическом воздействии.

Благодаря реверсивной зарядке 10 Вт смартфон может “делиться” своей энергией с другими устройствами. Теперь можно не брать с собой пауэрбанк для подзарядки наушников и прочей периферии.

Фантастический дизайн, еще и светится

При выборе дизайна для линейки POVA производитель вдохновляется научной фантастикой. POVA 6 Pro 5G сохранил эту тенденцию, но дизайн стал более детальным в сравнении с предыдущей моделью. Расписанная при помощи фотолитографии задняя панель корпуса сочетает в себе паттерны, которые часто встречаются в интерьере космических кораблей или микросхемах. Новинка доступна в двух вариантах цветов: Зеленая комета и Серый метеорит.

© TECNO

Объемная батарея практически никак не сказалась на размерах смартфона. Тонкий 7.8 мм корпус весит всего 195 г, комфортно ложится в руку. Рамка дисплея стала еще меньше, и теперь занимает на 50% меньше места.

Чтобы подчеркнуть технологичность своего девайса, TECNO вновь использовали подсветку. 210 индивидуальных светодиодов формируют узор из трех линий, а также кольцо вокруг одного из модулей камеры. Световые элементы имеют 9 сценариев работы и более сотни комбинаций настроек, которые пользователь сможет выбрать самостоятельно.

© TECNO

Смартфон получил степень защиты IP53, так что ему не страшны ни частицы пыли, ни случайные брызги. Инфракрасный порт на верхней грани корпуса позволяет использовать модель в качестве пульта и управлять 15 видами техники.

Большой экран с высокой частотой обновления

POVA 6 Pro 5G предлагает не только высокую производительность, но и яркую картинку. 6.8” AMOLED экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц позволит максимально погрузиться в происходящее на экране, будь это игра, фильм или рабочий чат. 100% цветовая гамма DCI-P3 и количество цветов 10 бит обеспечивают красочное изображение.

Пиковая яркость дисплея доходит до 1300 нит, благодаря чему содержимое экрана хорошо видно даже в самые солнечные дни. Можно не беспокоиться об излишнем напряжении для глаз: высокая частота ШИМ 2160 Гц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку.

Двойные стереодинамики обеспечивают качество звука на уровне с качеством изображения. Стерео точно воспроизводит звуковую картину и максимально раскрывает музыку и аудио-эффекты. Динамики поддерживают Hi-Res Audio, а также объемный звук Dolby Atmos.

© TECNO

Экран выдает высокую частоту кадров 90 fps в играх MLBB и Free Fire. Частота дискретизации касания 1500 Гц помогает раскрыть свой потенциал, предлагая моментальную скорость реакции. Отклик на скольжение 1-2 пальцами составляет 360 Гц, что обеспечивает точность и надежность в управлении.

Смартфон можно разблокировать по лицу, либо пальцем. Разблокировка по лицу быстро срабатывает даже при низком освещении. Сканер отпечатка пальцев встроен в нижнюю часть экрана, точность отклика составляет 95%, даже если пользователь разблокирует устройство мокрыми руками.

Высокое качество снимков

Основная камера 108 Мп создает сверхчеткие фото и видео. 6 пластиковых линз, сенсор 1/1.52” и пиксель 0.7 мкм гарантируют яркие кадры, а 3х-кратный зум снимает без потери деталей. Модуль делает снимки с максимальным увеличением 10х.

Селфи-камера 32 Мп подходит для съемки качественных селфи и общения по видеосвязи. Двойная фронтальная вспышка имеет несколько уровней яркости и вариантов температуры света: холодный, теплый, естественный.

Рекомендованная розничная цена TECNO POVA 6 Pro 5G с конфигурацией памяти 256 Гб + 12 Гб составляет 27 990 ₽, смартфон с конфигурацией памяти 256 Гб + 8 Гб доступен эксклюзивно в DNS за 26 990 ₽. До 11.04 все желающие смогут приобрести новинки по специальной цене 25 990 ₽ и 23 990 ₽ соответственно.

Смартфоны уже доступны для российских пользователей в сети магазинов электроники DNS и в официальном магазине TECNO на OZON, а в ближайшее время появятся у других официальных партнеров бренда.

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Рекламодатель: TECNO mobile Limited

Продавец: ООО «ДНС Ритейл»,

ОГРН 1102540008230,

Приморский край, город Владивосток

Идентификатор ОРД: 2RanykxmT3v