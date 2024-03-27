Мощный баланс. TECNO POVA 6 Pro 5G приехал в Россию
Бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о старте продаж POVA 6 Pro 5G – продвинутой модели линейки энергоемких смартфонов POVA. Новинка получила апгрейд в виде более объемного аккумулятора, мощного процессора и большого количества памяти.
POVA 6 Pro 5G – старшая модель с оптимальным балансом характеристик: сверхъемкий аккумулятор 6000 мАч с ультра-зарядкой 70 Вт, 6 нм процессор MediaTek Dimensity 6080, до 24 ГБ ОЗУ с расширением и 256 ГБ ПЗУ. Производитель также установил 6.8” AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, 108 Мп основной модуль камеры и 32 Мп селфи-камеру.
Высокая производительность в любых сценариях
TECNO POVA 6 Pro 5G оснащен 6 нм процессором MediaTek Dimensity 6080 с частотой до 2.4 ГГц. Заслуживший доверие пользователей чипсет гарантирует отличный баланс производительности и энергоэффективности. Улучшенная система охлаждения 3-в-1 с испарительной камерой занимает площадь 27342 м2 и обеспечивает эффективный отвод тепла, снижая температуру ядра более чем на 10℃.
Встроенный линейный z-осевой вибромотор позволит испытать реалистичную тактильную отдачу в мобильных играх, от гонок до стрельбы из оружия. Наличие вибромотора оценят не только геймеры, поскольку улучшенный виброэффект используется и для повседневных функций – будильника, входящих звонков, фонарика, компаса.
Большой объем внутренней памяти 256 Гб подойдет для хранения внушительного количества фото, видео, приложений и других файлов. Если же этого окажется недостаточно, слот карты памяти microSD дает возможность расширить хранилище на 1 ТБ. Оперативная память 12 Гб обеспечит плавную и быструю работу смартфона. ОЗУ можно расширить до 24 Гб за счет постоянной памяти. Также доступна конфигурация 256 Гб + 8 Гб.
Обновленная оболочка HiOS 14 на базе Android 14 дает доступ к функции Always-on Display и виджету Dynamic Port, а также мгновенному переносу файлов на ПК. Буфер обмена Smart Hub позволяет легко перемещать текст, изображения и файлы между разными приложениями.
Долго держит заряд и быстро заряжается
Смартфон получил увеличенную по современным стандартам батарею на 6000 мАч. Благодаря качественной оптимизации модель держит заряд неприлично долго, так что про подзарядку в течение дня можно забыть. POVA 6 Pro 5G выдерживает 26 часов прослушивания музыки, 15 часов скроллинга соцсетей и 11 часов мобильных игр. О правильной оптимизации говорит и тот факт, что даже на последнем проценте заряда смартфон дает возможность еще 20 минут перезваниваться с близкими.
Несмотря на расширенный объем аккумулятора, модель очень быстро пополняет запас энергии благодаря зарядке 70 Вт. POVA 6 Pro 5G предлагает сразу три режима зарядки: сверхбыстрый заполняет 50% аккумулятора за 20 минут, а низкотемпературный позволяет заряжать смартфон даже при температуре -20℃. Умный сценарий зарядки снижает напряжение в процессе и восполняет 100% за час.
Технология безопасности аккумулятора STS надежно защищает смартфон. Специальная прослойка между алюминиевой фольгой и катодной пленкой предотвращает возможное короткое замыкание и возгорание батареи при механическом воздействии.
Благодаря реверсивной зарядке 10 Вт смартфон может “делиться” своей энергией с другими устройствами. Теперь можно не брать с собой пауэрбанк для подзарядки наушников и прочей периферии.
Фантастический дизайн, еще и светится
При выборе дизайна для линейки POVA производитель вдохновляется научной фантастикой. POVA 6 Pro 5G сохранил эту тенденцию, но дизайн стал более детальным в сравнении с предыдущей моделью. Расписанная при помощи фотолитографии задняя панель корпуса сочетает в себе паттерны, которые часто встречаются в интерьере космических кораблей или микросхемах. Новинка доступна в двух вариантах цветов: Зеленая комета и Серый метеорит.
Объемная батарея практически никак не сказалась на размерах смартфона. Тонкий 7.8 мм корпус весит всего 195 г, комфортно ложится в руку. Рамка дисплея стала еще меньше, и теперь занимает на 50% меньше места.
Чтобы подчеркнуть технологичность своего девайса, TECNO вновь использовали подсветку. 210 индивидуальных светодиодов формируют узор из трех линий, а также кольцо вокруг одного из модулей камеры. Световые элементы имеют 9 сценариев работы и более сотни комбинаций настроек, которые пользователь сможет выбрать самостоятельно.
Смартфон получил степень защиты IP53, так что ему не страшны ни частицы пыли, ни случайные брызги. Инфракрасный порт на верхней грани корпуса позволяет использовать модель в качестве пульта и управлять 15 видами техники.
Большой экран с высокой частотой обновления
POVA 6 Pro 5G предлагает не только высокую производительность, но и яркую картинку. 6.8” AMOLED экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц позволит максимально погрузиться в происходящее на экране, будь это игра, фильм или рабочий чат. 100% цветовая гамма DCI-P3 и количество цветов 10 бит обеспечивают красочное изображение.
Пиковая яркость дисплея доходит до 1300 нит, благодаря чему содержимое экрана хорошо видно даже в самые солнечные дни. Можно не беспокоиться об излишнем напряжении для глаз: высокая частота ШИМ 2160 Гц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку.
Двойные стереодинамики обеспечивают качество звука на уровне с качеством изображения. Стерео точно воспроизводит звуковую картину и максимально раскрывает музыку и аудио-эффекты. Динамики поддерживают Hi-Res Audio, а также объемный звук Dolby Atmos.
Экран выдает высокую частоту кадров 90 fps в играх MLBB и Free Fire. Частота дискретизации касания 1500 Гц помогает раскрыть свой потенциал, предлагая моментальную скорость реакции. Отклик на скольжение 1-2 пальцами составляет 360 Гц, что обеспечивает точность и надежность в управлении.
Смартфон можно разблокировать по лицу, либо пальцем. Разблокировка по лицу быстро срабатывает даже при низком освещении. Сканер отпечатка пальцев встроен в нижнюю часть экрана, точность отклика составляет 95%, даже если пользователь разблокирует устройство мокрыми руками.
Высокое качество снимков
Основная камера 108 Мп создает сверхчеткие фото и видео. 6 пластиковых линз, сенсор 1/1.52” и пиксель 0.7 мкм гарантируют яркие кадры, а 3х-кратный зум снимает без потери деталей. Модуль делает снимки с максимальным увеличением 10х.
Селфи-камера 32 Мп подходит для съемки качественных селфи и общения по видеосвязи. Двойная фронтальная вспышка имеет несколько уровней яркости и вариантов температуры света: холодный, теплый, естественный.
Рекомендованная розничная цена TECNO POVA 6 Pro 5G с конфигурацией памяти 256 Гб + 12 Гб составляет 27 990 ₽, смартфон с конфигурацией памяти 256 Гб + 8 Гб доступен эксклюзивно в DNS за 26 990 ₽. До 11.04 все желающие смогут приобрести новинки по специальной цене 25 990 ₽ и 23 990 ₽ соответственно.
Смартфоны уже доступны для российских пользователей в сети магазинов электроники DNS и в официальном магазине TECNO на OZON, а в ближайшее время появятся у других официальных партнеров бренда.
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Рекламодатель: TECNO mobile Limited
Продавец: ООО «ДНС Ритейл»,
ОГРН 1102540008230,
Приморский край, город Владивосток
Идентификатор ОРД: 2RanykxmT3v