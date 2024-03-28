Гены голых землекопов помогут людям бороться с сердечными приступами

Голые землекопы, известные своим невероятным долголетием и социальной структурой, вновь привлекли исследователей. Новое исследование Лондонского университета королевы Марии проливает свет на их удивительную устойчивость к сердечным приступам, потенциально открывая путь к улучшению здоровья человека.

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Живя под землей в среде с низким содержанием кислорода, эти существа выработали уникальные адаптации. Команда Дуньи Аксентиевич обнаружила особые генетические изменения в их сердцах, позволяющие им выживать в таких условиях, даже в периоды полного кислородного голодания.

Сравнивая ткани сердца голых землекопов с тканями других животных, команда обнаружила уникальную схему экспрессии генов в их сердечных клетках. Этот паттерн влияет на метаболизм сахара для производства энергии, создавая метаболический профиль, не похожий на тот, что наблюдался у других исследованных видов. Эти отличительные особенности обеспечили надежный запас энергии даже во время симуляции сердечного приступа (блокировка кровотока с последующим восстановлением).

В отличие от людей, у которых сердце повреждается из-за кислородного голодания во время сердечных приступов, голые землекопаы выработали способ избегать таких повреждений. Выяснив механизмы, лежащие в основе этого, мы сможем разработать новые терапевтические подходы для здоровья человеческого сердца, пишут ученые.

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