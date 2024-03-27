Перечислены девять главных изменений в будущих iPhone 16 Pro

Ведущий YouTube-канала Max Tech перечислил главные обновления в iPhone 16 Pro по сравнению с предыдущими поколениями.

Новые ультратонкие рамки. При этом будет использоваться технология Border Reduction Structure (BRS). Она позволит минимизировать рамку в нижней части дисплея.

Камера с 5-кратной тетрапризмой, увеличение размера кнопки action button, появление новой кнопки. Ожидается, что из-за этого камера на задней панели будет выпирать ещё сильнее.

Улучшение апертуры каждой из задних камер. Это обеспечит лучшее качество фото и видео при слабом освещении, эффекта боке.

Увеличение и обновление дисплея. За счёт антибликовой технологии, которая сейчас есть уже на Samsung S24 Ultra, экран на iPhone 16 Pro станет более ярким и качественным.

Дизайн новой модели iPhone 16. Сейчас известно, что модель будет иметь отдельный большой вырез под вспышку справа от двух камер на задней панели.

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Новые цвета. Возможно, появятся такие варианты, как Desert Yellow (пустынный титан) и Cement Grey (серый титан).

Совершенно новые аккумуляторы с многоячеечной технологией. Они сами по себе будут больше и, возможно, будут иметь новый металлический корпус.

Новая дополнительная камера в iPhone 16 Pro Max. Она будет иметь суперзум. Apple представит телефотообъектив с ещё большим радиусом действия, чем у Samsung. Фактически компания изобрела свой совершенно новый 5-кратный зум. Это камера с тетрапризмой. Также, похоже, у Apple есть камера-перископ 2-го поколения, которая обладает 100-кратным зумом. Также эта версия лучше, чем у Samsung, поскольку она имеет переменный оптический зум внутри самого модуля Periscope. Однако произойдёт всё это лишь в случае, если Samsung разрешит Apple лицензировать эту технологию.

Отсутствие подэкранной камеры с Face ID. Скорее всего, эта фишка появится на iPhone только в 2026 году. Ожидается, что линейки iPhone 16 и iPhone 17 будут поставляться с Dynamic Island.