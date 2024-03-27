Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

Правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения. Об этом пишет издание European Spaceflight.

Речь идет о стартапах HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services и MaiaSpace (дочерняя компания европейского монополиста ArianeGroup). Каждая компания получит небольшой авансовый платеж, оставшаяся часть суммы будет предоставлена при условии совершения полетов соответствующих ракет в 2026-2028 годы.

Издание отмечает, что носители HyPrSpace OB-1 и Latitude Zephyr способны выводить на околоземную орбиту груз массой от 100 до 200 килограммов. Носители Sirius 1, Sirius 13 и Sirius 15 создаются для выведения грузов массой от 175 до 1100 килограммов. Ракета от MaiaSpace будет самой грузоподъемной (до трех тонн в одноразовом варианте).

Ранее издание сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) начало работать над концепцией создания демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты.

В феврале Германский аэрокосмический центр с площадки на ракетном полигоне Эсрейндж, расположенном недалеко от города Кируна на севере Швеции, успешно запустил суборбитальную ракету MAPHEUS 14, оснащенную новым двигателем Red Kite.