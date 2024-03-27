Глава Redmi показал на фото еще не представленный смартфон

Ванг Тенг, руководитель бренда Redmi, опубликовал фотографию неизвестного смартфона компании, который получит новый чип Qualcomm. Об этом сообщает портал ITHome.

© Redmi

Согласно источнику, смартфон получит пластиковые рамки и новейший субфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Что за устройство было показано, официально не сообщается.

В сети предполагают, что на изображении представлен Redmi Note 13 Turbo, которому инсайдеры приписывали Snapdragon 8s Gen 3. Кроме высокопроизводительной платформы, смартфон должен получить аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, новинка должна получить основную камеру на 50 Мп и экран с разрешением 1,5K.

Учитывая, что Redmi Note 12 Turbo был выпущен в конце марта прошлого года, премьера Redmi Note 13 Turbo может состояться уже в ближайшее время. Кроме того, на базе прошлогодней модели был построен субфлагманский смартфон Poco F5. В сети также ожидают, что новинка выйдет на глобальный рынок под названием Poco F6, который покажут чуть позже — в апреле или в мае.