Глава Redmi показал на фото еще не представленный смартфон Xiaomi
Ванг Тенг, руководитель бренда Redmi, опубликовал фотографию неизвестного смартфона компании, который получит новый чип Qualcomm. Об этом сообщает портал ITHome.
Согласно источнику, смартфон получит пластиковые рамки и новейший субфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Что за устройство было показано, официально не сообщается.
В сети предполагают, что на изображении представлен Redmi Note 13 Turbo, которому инсайдеры приписывали Snapdragon 8s Gen 3. Кроме высокопроизводительной платформы, смартфон должен получить аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, новинка должна получить основную камеру на 50 Мп и экран с разрешением 1,5K.
Учитывая, что Redmi Note 12 Turbo был выпущен в конце марта прошлого года, премьера Redmi Note 13 Turbo может состояться уже в ближайшее время. Кроме того, на базе прошлогодней модели был построен субфлагманский смартфон Poco F5. В сети также ожидают, что новинка выйдет на глобальный рынок под названием Poco F6, который покажут чуть позже — в апреле или в мае.