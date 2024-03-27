Дешевый OnePlus Nord CE 4 с чипом Snapdragon 7 Gen 3 показали на фото

Инсайдер Ishan Agarwal на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) раскрыл дизайн и ключевые характеристики бюджетного смартфона OnePlus Nord CE 4.

© x.com/ishanagarwal24

Согласно утечке, OnePlus Nord CE 4 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор новинки емкостью 5500 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

За производительность устройства будет отвечать среднебюджетный чип Snapdragon 7 Gen 3 и оперативная память объемом 8 ГБ. Пользователям будет доступен выбор между версиями на 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера будет представлена сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп, которая дополнена ультраширокоугольным модулем с датчиком Sony IMX355 на 8 Мп, а фронтальная камера оборудована 16-мегапиксельным сенсором. Работать OnePlus Nord CE 4 будет под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой OxygenOS 14.

© x.com/ishanagarwal24

Стоимость смартфона пока остается неизвестной, но предположительная стоимость OnePlus Nord CE 4 составит менее $300 (около 27,7 тыс. руб.). Презентация в Индии намечена на 1 апреля. Смартфон, как ожидается, появится в продаже и в России.