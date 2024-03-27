Приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play для устройств на Android. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, пропали приложения «СБПэй» и «Привет!», которые ранее были доступны для скачивания. Из магазина приложений AppStore для устройств Apple их удалили еще в конце февраля, после того как Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США.

Напомним, что Mir Pay — мобильная платежная система, разработанная для бесконтактной оплаты картами платежной системы «Мир» с помощью NFC. Является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и Mi Pay. Приложение можно было установить на устройства на основе операционной системы Android 7 серии и выше.

Ранее Samsung сообщила, что с 3 апреля владельцы ее телефонов не смогут пользоваться виртуальными картами «Мир». При этом сервис продолжит работать с клубными картами и картами постоянного клиента.