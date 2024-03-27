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Приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play

Приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play для устройств на Android. Об этом сообщает РИА Новости.

Приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play
© Unsplash

Кроме того, пропали приложения «СБПэй» и «Привет!», которые ранее были доступны для скачивания. Из магазина приложений AppStore для устройств Apple их удалили еще в конце февраля, после того как Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США.

Напомним, что Mir Pay — мобильная платежная система, разработанная для бесконтактной оплаты картами платежной системы «Мир» с помощью NFC. Является аналогом Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и Mi Pay. Приложение можно было установить на устройства на основе операционной системы Android 7 серии и выше.

Ранее Samsung сообщила, что с 3 апреля владельцы ее телефонов не смогут пользоваться виртуальными картами «Мир». При этом сервис продолжит работать с клубными картами и картами постоянного клиента.

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