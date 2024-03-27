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ChatGPT написал медицинские записи быстрее врачей

Исследование, проведенное учеными из Уппсальского университетского госпиталя и Уппсальского университета в сотрудничестве с больницей Дандерюд и университетским госпиталем Базеля в Швейцарии, показало, что модель искусственного интеллекта ChatGPT способна написать административные медицинские записи в 10 раз быстрее, чем врачи, не ухудшая качество.

ChatGPT написал медицинские записи быстрее врачей
© Unsplash

Исследователи использовали шесть виртуальных случаев пациентов, имитирующих реальные ситуации, чтобы оценить качество и эффективность инструмента ChatGPT при создании медицинских записей. Экспертная панель из 15 человек оценила качество документов, не зная их источника. Результаты показали, что ChatGPT-4 создает документы на выписку в десять раз быстрее, чем врачи.

Кирус Броден, ортопедический врач и исследователь Уппсальского университетского госпиталя и Уппсальского университета отметил, что передовые модели языка, такие как ChatGPT-4, имеют потенциал изменить способ работы с административными задачами в здравоохранении

Планируется запустить подробное исследование с участием 1,000 медицинских записей пациентов, чтобы снова использовать ChatGPT для создания административных записей.

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