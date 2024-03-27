В Севастополе в районе бухты со дна подняли пушку XIX века

Водолазы подняли со дна моря в районе бухты в Севастополе пушку XIX века с клеймом с двуглавым орлом Российской империи, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Севастополе пушку XIX века подняли с морского дна водолазы МЧС России. Возле бухты Матюшенко обнаружили орудие весом пару тонн. С помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов находку доставили на берег", - говорится в сообщении.

Как отметил один из водолазов Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Данилюк, подъем орудия осложнялся тем, что специалисты работали на предельно малой глубине в условиях замытия песком. Кроме того, объект был завален бетонными глыбами. Кроме пушки с двуглавым орлом Российской империи на морском дне обнаружили семь пушечных ядер. Все находки займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.