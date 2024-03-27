Балтийский щит образовался в Гренландии

Международная команда ученых обнаружила сходства химического состава земной коры в горах Северной Европы с составом древнейших пород, образовавшихся в Гренландии более 3,75 млрд лет назад. По словам геологов, это означает, что Балтийский щит появился в Гренландии и откололся от нее. Исследование опубликовано в журнале Geology.

Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия расположены на Фенноскандинавском (Балтийском) щите — массивном складчатом поднятии на северо-западе Восточно-Европейской платформы.

Исследователи проанализировали изотопный состав свинца, гафния и кислорода, чтобы проследить химический след от Фенноскандинавского щита до Гренландии. Три независимых изотопных анализа подтвердили совпадение особенностей цирконов из речного песка и пород Финляндии и образцов древнейших пород Североатлантического кратона, найденных в Гренландии. Кристаллы циркона первоначально кристаллизовались в гранитных магмах глубоко в земной коре, затем были подняты на поверхность и подверглись эрозии, вследствие чего образовался песок.

Исследователи заключили, что участок земной коры, известный как Балтийский щит, образовался около 3,75 миллиардов лет назад в составе Гренландии. Затем он откололся и перемещался сотни миллионов лет, пока не «пустил корни» там, где в настоящий момент находится Финляндия. В дальнейшем плита росла и образовала Скандинавию. Земля в тот момент представляла собой водную и бескислородную планету.

Результаты исследования ставят под сомнение предыдущие знания и исследования об эволюции Земли. Наиболее распространенные модели предполагают, что континентальная кора Земли начала формироваться около 4,6 миллиардов лет назад. Однако последние исследования, в том числе и нынешнее, показывают, что некоторые части коры образовались только около миллиарда лет спустя.