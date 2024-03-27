ДНК Бетховена показала отсутствие у него музыкальных талантов

Анализ ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена показал, что у него была низкая генетическая предрасположенность к синхронизации ритмов - фактор, который, тесно связывают с музыкальностью. Это доказывает, что на генетические прогнозы не следует полагаться слишком сильно, пишет New Atlas.

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Пять образцов волос помогли ученым получить представление о предрасположенностях Бетховена, его семейном анамнезе, хронических проблемах со здоровьем и о том, что могло способствовать его смерти в возрасте 56 лет.

Одна из авторов исследования, аспирантка программы генетики человека Вандербильтского университета Тара Хенехович заявила, что Бетховен, один из самых знаменитых музыкантов в истории, имел «ничем не примечательную» полигенную оценку общей музыкальности по сравнению с выборками.

Исследование показало, что у 91 процента людей из выборок музыкальность должна быть выше, чем у Бетховена.

«Несоответствие между результатами ДНК-анализа и реальностью музыкального гения Бетховена <…> демонстрирует, что тесты ДНК не могут дать нам окончательный ответ о том, станет ли ребенок музыкально одаренным», - подчеркнула Хенехович.

Основной целью анализа ДНК Бетховена была разгадка проблем с его здоровьем. В частности, прогрессирующей потери слуха, которая началась у него на третьем десятке и в итоге привела к функциональной глухоте в 1818 году.

Соавтор исследования, профессор Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге Йоханнес Краузе рассказал, что у знаменитого композитора также были желудочно-кишечные проблемы и тяжелое заболевание печени.

В последние семь лет жизни композитор перенес как минимум два приступа желтухи, связанной с заболеванием печени, из-за этого считалось, что он умер от цирроза.

Генетический анализ не помог ученым найти точную причину глухоты Бетховена. Однако исследователи выявили у Бетховена значительные генетические факторы риска заболеваний печени. Также они обнаружили доказательства заражения вирусом гепатита В самое позднее за несколько месяцев до последней болезни композитора.

«Вероятно, это и способствовало его смерти», - подчеркнул Краузе.

Письма Бетховена и его друзей демонстрируют, что композитор регулярно употреблял алкоголь. Близкий друг писал, что композитор каждый день выпивал за обедом не менее литра вина. Вероятно, употребление алкоголя в сочетании с генетическими факторами риска и гепатитом В стало «идеальной угрозой» для здоровья Бетховена в конце его жизни.