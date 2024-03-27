Структура «Ростелекома» заинтересовалась производством ноутбуков

"Ростелеком" рассматривает возможность выхода на рынок производства компьютерной техники. Лидерами продаж по-прежнему остаются иностранные бренды, но российские производители также могут рассчитывать на интерес потребителей

"Дочка" "Ростелекома" "Ростелеком Информационные Технологии" в январе зарегистрировала два товарных знака под девятым классом МКТУ, в который входят ноутбуки, планшеты, принтеры и другая компьютерная техника. Это следует из базы поданных в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) заявок. Один из товарных знаков представляет собой слово "Айрон", второй — черный символ, похожий на кляксу.

В самом "Ростелекоме" отказались подтвердить или опровергнуть планы по развитию собственного производства компьютерной техники, но заявили, что компания ведет большое количество исследований, "пилотов" и R&D (исследований и разработок), и до их завершения и принятия решений не раскроют деталей. ⁠Планы телекоммуникационной компании в развитии производственного кластера будут представлены в рамках стратегии компании до 2030 года, сообщил представитель пресс-службы.

"Ростелеком" активно развивает свой производственный кластер, состоящий из трех компаний: "Электра", НПО РТТ в Санкт-Петербурге и "Булат", которые уже сейчас производят целую линейку оборудования, в основном телекоммуникационного. В компании также добавили, что для нее "стратегическим фокусом" сейчас является импортозамещение оборудования для мобильной связи, в частности базовых станций.

Корреспондент РБК также обратил внимание на опубликованный в декабре проморолик компании "Айрон" на платформах YouTube, "Дзен", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Его создатель — студия анимации, графики и веб-дизайна Hot Stream Studio из Саратова. На видео демонстрируется ноутбук с изображенными на нем кляксой и словом "Айрон" под ней. О характеристиках и дате поступления продукта в продажу в ролике не упоминается. По словам представителя студии, договор заключался не с самим "Ростелекомом", а с одним из стартапов компании. Детали проекта по созданию компьютерного оборудования он комментировать не стал.

Представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов называет планы "Ростелекома" "вполне логичными": "По нашим оценкам, потребительский сегмент рынка ноутбуков в 2023 году составил от 3,4 млн до 3,8 млн штук. Доля российских брендов не превышала 10%. Однако потенциал развития у них значительно больше, особенно с учетом того, что за последние два года многие международные бренды официально покинули наш рынок, и санкционное давление на него продолжается".

Артур Махлаюк, бизнес-аналитик холдинга Fplus, рассказал, что с 1 января по 19 марта в России в сегменте b2c было продано 682 тыс. ноутбуков на общую сумму 45 млрд руб. Годом ранее эти показатели составляли 631 тыс. штук на 35,2 млрд руб. соответственно. По данным компании, пятерку самых популярных брендов в штуках составили Asus (18,6%), Huawei (14,8%), MSI (9,6%), Apple (6,7%) и Lenovo (6%). В деньгах — Asus (19,8%), Huawei (14,1%), Apple (13%), MSI (11,8%) и Lenovo (5%).

Махлаюк уверен, что на российском рынке по-прежнему есть место для новых игроков. "Маловероятно, что они смогут навязать конкуренцию уже устоявшимся топовым брендам, но рассчитывать на определенную долю могут. Например, в прошлом году хорошие результаты показал китайский бренд Thunderobot. При этом в Россию заходят преимущественно крупные технологические гиганты (Haier, Machenike, Thunderobot, Tecno и др.), у которых есть большие маркетинговые бюджеты и грамотная стратегия продвижения, без чего закрепиться на рынке любому новому бренду будет тяжело", — считает аналитик.

"Ростелеком" не первый в этом году, кто выходит в сегмент производства электроники. В феврале о запуске собственной линейки компьютерной техники под брендом Lunnen заявил "Яндекс Маркет". Производство первых двух анонсированных моделей ноутбуков проходит в Китае, рассказывал тогда представитель маркетплейса.