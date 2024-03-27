Анонсирована замена электронным книгам

Американская компания Daylight Computer Company анонсировала электронную книгу, основанную на новом типе матрицы. Об этом сообщает тематическое издание Good e-Reader.

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По словам специалистов, классические электронные книги основаны на экранах E-Ink, которые точно повторяют особенности настоящей бумаги. Новая технология Good e-Reader в будущем может заменить E-Ink, так как продукты на ее основе имеют более продвинутые характеристики.

LivePaper поддерживает частоту обновления до 60 герц. Это позволяет воспроизводить на дисплее анимацию и видео максимально натурально — так, если бы динамический контент был нарисован на бумажном носителе. Однако LivePaper не имеет никакой подсветки, поэтому пользователи ридеров на основной новой матрицы должны иметь источник освещения.

Разработчики технологии уже представили планшет Daylight Tablet, предназначенный для чтения книг. Устройство имеет 8 гигабайт памяти, стилус и поддержку формата PDF. Стоимость нового планшета, который сможет заменить электронные книги, составит 799 долларов, или около 74 тысяч рублей.

В конце марта коллектив ученых предсказал появление коллективного ИИ. По их словам, он будет напоминать расу кибернетических организмов боргов из сериала «Звездный путь».