Инсайдер: Apple отказалась выпускать собственный ИИ

Американская корпорация Apple отказалась от идеи создания собственного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по примеру ChatGPT и решила обратиться к Google и OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

С 10 по 14 июня Apple проведет Всемирную конференцию разработчиков (WWDC). Ожидается, что на этой конференции Apple представит свою долгожданную стратегию в области ИИ.

По словам источников Bloomberg, презентация Apple на WWDC будет «в значительной степени» сосредоточена на искусственном интеллекте.

Ожидается, что Apple представит крупные обновления программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac, гарнитуры Vision Pro и умных часов, а ИИ-стратегия Apple затронет запланированное обновление iOS 18.

ИИ-стратегия компании будет включать в себя «множество новых проактивных функций, призванных помочь пользователям в их повседневной жизни», отмечает Bloomberg. Однако собственного ChatGPT у Apple не будет, утверждают источники агентства. Вместо этого Apple ведет переговоры с потенциальными партнерами - Google Alphabet и OpenAI (создатель ChatGPT) - о предоставлении услуг генеративного ИИ. Ранее сообщалось, что с помощью ИИ Apple планирует усовершенствовать голосового помощника Siri.

Собеседники Bloomberg, работавшие над iOS 18, утверждают, что эта версия операционной системы станет самым амбициозным обновлением ПО iPhone за всю историю.