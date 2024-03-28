С Восточного запустят первый российско-китайский спутник

В мае на космодроме Восточный ожидается первый в истории запуск российско-китайского спутника. Он получил название "Дружба АТУРК" (АТУРК - Ассоциация технических университетов России и Китая).

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В начале марта спутник доставили в Амурскую область. Контейнер с космическим аппаратом вскрывали сотрудники Амурского государственного университета в специальной "чистой комнате" - помещении с высочайшей степенью защиты от пыли, различных загрязнений и статического электричества.

Полезных нагрузок на космическом аппарате две. Первая - разработка Харбинского политехнического университета. Это камера высокого разрешения для дистанционного зондирования Земли. С высоты 500 километров она сможет во всех деталях зафиксировать участок в 2,5 метра и будет работать как для Китая, так и для России. Причем здесь стороны не пересекутся - каждая станет получать свои данные.

Территории Дальнего Востока будут изучаться с точки зрения сельского хозяйства, а также в интересах МЧС. В частности, для предупреждения и ликвидации лесных пожаров, которые являются большой проблемой для ДФО.

Вторая полезная нагрузка "Дружбы АТУРК" - разработка студентов Амурского государственного университета "Фотон-Амур".

- Прибор предназначен для исследования новых фотоэлектрических преобразователей, материал для которых был получен в лаборатории физики поверхностей Научно-образовательного центра АмГУ имени Циолковского, - объяснил научный руководитель и директор центра, кандидат физико-математических наук Дмитрий Фомин. - Мы получили новый материал для фотоэлектрических преобразователей, изготовили при содействии наших партнеров на его основе приборные структуры и установили на разработанную нами полезную нагрузку. Продолжим исследовать деградацию фотоэлементов под воздействием различных факторов космического пространства.

Стоит отметить, что это уже третья версия прибора. Первая была установлена на университетском спутнике AMGU-1 (AMURSAT), запущенном с космодрома Восточный 5 июля 2019 года и в январе текущего года совершившем 25-тысячный виток вокруг Земли. Вторая версия - на спутнике "Декарт", разработанном в НИИ ядерной физики МГУ и отправленном на орбиту 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк.

Значение такой работы трудно переоценить. Это вклад и в фундаментальную науку, поскольку ученые и студенты университета получили и исследуют свойства новых наноматериалов, и в прикладную, ведь в рамках работы над "Фотон-Амуром" были получены полупроводниковые приборы: фоторезисторы и фотодиоды - по сути, это новые экспериментальные ячейки солнечных панелей. Сам прибор "Фотон-Амур" представляет из себя универсальную полезную нагрузку, с помощью которой можно изучать в условиях космоса и другие приборы микро- и наноэлектроники.

Это практическое значение проекта. Есть еще и образовательное. Многие студенты использовали научные материалы в своих дипломных работах. А один из главных создателей тонких пленок дисилицида бария в университете молодой ученый Виктор Дубов в 2020 году защитил кандидатскую диссертацию.

Как отметил Дмитрий Фомин, работа над созданием и запуском спутника включает в себя не только научную и инженерную составляющую. Особенно, когда речь идет о международном проекте. Необходимо пройти множество согласований с различными органами - к ним относятся космические агентства двух стран, таможенные органы, потенциальные потребители и так далее.

- Одним из главных инициаторов проекта российско-китайского спутника "Дружба АТУРК" стал ректор АмГУ Андрей Плутенко, - сообщил Дмитрий Фомин. - За взаимодействие с китайской стороной отвечают сотрудники международного отдела нашего вуза Сергей Яненко и Анна Титова. Герман Лебедев исполняет обязанности начальника Амурского центра управления полетами, который организован при университете. Он курирует связь, в том числе с AMGU-1, а также с космонавтами МКС - общение с ними периодически организуют для амурских школьников и студентов. Дмитрий Струков, который начал участвовать в проекте "Фотон-Амур" со студенческой скамьи, после выпуска остался трудиться в вузе. Сейчас он отвечает за инженерную часть проекта с российской стороны.

Между тем

В настоящее время в Научно-образовательном центре АмГУ имени Циолковского разработали новую полезную нагрузку для одного из будущих спутников и уже получили патент на изобретение. Проект тоже международный, но страну-партнера и тематику ученые пока держат в тайне.