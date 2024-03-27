Искусственный интеллект будет выявлять незаконные рубки из космоса
Рослесхоз и Роскосмос проводят интеграцию космосъемки и технологий искусственного интеллекта в инфосистему лесного комплекса (ФГИС ЛК).
Это позволит быстрее и точнее выявлять места незаконной вырубки леса, сообщает пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).
"В первую очередь нужно обучить нейросеть выявлять изменения лесного покрова и отличать вырубки от природного воздействия. "Выход в космос" может обеспечить геоаналитическая платформа "Цифровая Земля". Она располагает информацией о состоянии территорий и природных ресурсов в масштабах всей страны. Все результаты "нечеловеческих" интеллектуальных усилий будут поступать в единую цифровую систему лесного комплекса - ФГИС ЛК. Имея возможность в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии лесов, а также их изменение с течением времени, система сможет претендовать на статус "лесной Вселенной", - заявил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров, чьи слова приводятся в сообщении.
Эксперименты показали, что нейросеть на 62% быстрее и на 12% точнее человека выявляет рубки, обращает внимание на места, на которые человек не обратит внимания. Даже когда алгоритм ошибается, перепроверка проводится гораздо быстрее. При этом исключается человеческий фактор - случайное или умышленное искажение результатов. Искусственному интеллекту можно доверить быструю обработку большого количества первичной информации, космических снимков, документов, таблиц и иных баз данных. Но решающее слово всегда за специалистом, обладающим пониманием проблемы, опытом и знаниями, умеющим адаптироваться к новым ситуациям, подчеркнули в учреждении.
"Результаты совместной работы Роскосмоса с Рослесхозом является показательным примером эффективного межведомственного взаимодействия. Проект "Цифровая Земля" обеспечивает необходимую технологическую инфраструктуру как в части поставки, так и анализа данных космической съемки с использованием технологий машинного обучения. ФГИС ЛК станет первой информационной системой федерального уровня, в которой обеспечена полноценная интеграция двустороннего обмена данными", - считает заместитель директора департамента навигационных космических систем госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.
Следующая задача, которую предстоит решить с помощью искусственного интеллекта, - предсказание событий и изменений в состоянии лесов. В соответствии с естественным ростом леса, хозяйственной деятельностью, стихийными бедствиями, а также по мере обработки лесоустроительной информации данные о лесном фонде будут автоматически обновляться во ФГИС ЛК. Это позволит проводить все необходимые расчеты, включая сложную аналитику. Такие возможности появятся в системе на этапе запуска ее третьей очереди, который предполагает перенос ФГИС ЛК на платформу "Гостех". Работы предполагается провести до декабря 2024 года.
"В перспективе появятся новые сервисы на основе использования технологий искусственного интеллекта для системы лесопользования. В том числе интеллектуальный поиск, подбор и оформление участков для различных видов использования лесов, будь то заготовка древесины или туризм. Все это будет способствовать еще большему вовлечению лесного фонда в экономику государства", - отметили в Рослесинфорге.