Искусственный интеллект будет выявлять незаконные рубки из космоса

Рослесхоз и Роскосмос проводят интеграцию космосъемки и технологий искусственного интеллекта в инфосистему лесного комплекса (ФГИС ЛК).

Это позволит быстрее и точнее выявлять места незаконной вырубки леса, сообщает пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В первую очередь нужно обучить нейросеть выявлять изменения лесного покрова и отличать вырубки от природного воздействия. "Выход в космос" может обеспечить геоаналитическая платформа "Цифровая Земля". Она располагает информацией о состоянии территорий и природных ресурсов в масштабах всей страны. Все результаты "нечеловеческих" интеллектуальных усилий будут поступать в единую цифровую систему лесного комплекса - ФГИС ЛК. Имея возможность в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии лесов, а также их изменение с течением времени, система сможет претендовать на статус "лесной Вселенной", - заявил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Эксперименты показали, что нейросеть на 62% быстрее и на 12% точнее человека выявляет рубки, обращает внимание на места, на которые человек не обратит внимания. Даже когда алгоритм ошибается, перепроверка проводится гораздо быстрее. При этом исключается человеческий фактор - случайное или умышленное искажение результатов. Искусственному интеллекту можно доверить быструю обработку большого количества первичной информации, космических снимков, документов, таблиц и иных баз данных. Но решающее слово всегда за специалистом, обладающим пониманием проблемы, опытом и знаниями, умеющим адаптироваться к новым ситуациям, подчеркнули в учреждении.

"Результаты совместной работы Роскосмоса с Рослесхозом является показательным примером эффективного межведомственного взаимодействия. Проект "Цифровая Земля" обеспечивает необходимую технологическую инфраструктуру как в части поставки, так и анализа данных космической съемки с использованием технологий машинного обучения. ФГИС ЛК станет первой информационной системой федерального уровня, в которой обеспечена полноценная интеграция двустороннего обмена данными", - считает заместитель директора департамента навигационных космических систем госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

Следующая задача, которую предстоит решить с помощью искусственного интеллекта, - предсказание событий и изменений в состоянии лесов. В соответствии с естественным ростом леса, хозяйственной деятельностью, стихийными бедствиями, а также по мере обработки лесоустроительной информации данные о лесном фонде будут автоматически обновляться во ФГИС ЛК. Это позволит проводить все необходимые расчеты, включая сложную аналитику. Такие возможности появятся в системе на этапе запуска ее третьей очереди, который предполагает перенос ФГИС ЛК на платформу "Гостех". Работы предполагается провести до декабря 2024 года.