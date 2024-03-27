Apple создала новый YouTube-канал специально для программистов

Apple готовится к грядущей Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024, которая пройдет в начале июня.

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В преддверии этого события компания запустила новый YouTube-канал Apple Developer, специально ориентированный на программистов.

На новом канале будут транслироваться различные сессии и мероприятия в рамках WWDC 2024, связанные с анонсами свежих версий операционных систем и новых программных решений.

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Пока что там доступно несколько роликов от прошлогодней конференции, сгруппированных по темам – App Store, Swift, Safari, пространственные технологии и другие.

По заявлению Apple, канал станет одной из основных площадок для освещения мероприятия. Помимо него, видеотрансляции будут идти на официальном сайте для разработчиков и через фирменное приложение Apple Developer.

Таким образом, программисты со всего мира смогут не только вживую наблюдать за самыми горячими анонсами WWDC 2024, включая iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15, но и детально изучить все представленные новшества в записи.