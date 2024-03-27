В Токио открылась крупнейшая в Японии водородная заправочная станция

Крупнейшая в Японии водородная заправочная станция (ВЗС) открылась на месте бывшей Олимпийской деревни в районе Харуми на северо-востоке Токио.

Она будет снабжать топливом автобусы и установки, которые вырабатывают электроэнергию для освещения и работы лифтов.

"Харуми должен стать моделью района нового типа, где вся жизнедеятельность основана на использовании экологически чистого водорода", - заявила на церемонии открытия станции губернатор Токио Юрико Коикэ.

Она заверила, что мегаполис будет двигаться к полному прекращению выбросов углекислого газа в атмосферу. К 2030 году они должны сократиться вдвое по сравнению с 2000 годом.

Автобусы и энергетические установки в Харуми используют так называемые топливные батареи, в которых электроэнергия вырабатывается за счет соединения водорода из бака с атмосферным кислородом. Побочным продуктом реакции становится только безвредный водяной пар.

ВЗС в Харуми способна в сутки получать водород в объеме, достаточном для бесперебойной работы около 40 автобусов. Этого объема достаточно для нужд транспорта и коммунальных служб района. На месте деревни для участников токийской Олимпиады 2021 года построен жилой микрорайон с магазинами и парками. В нем проложена сеть подземных трубопроводов для доставки водорода к топливным батареям.