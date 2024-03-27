Новые фото раскрыли внешний вид iPhone 16 и 16 Pro

Новые утечки раскрыли дизайн грядущих iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

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Судя по появившимся в сети изображениям макетов, компания Apple решила слегка увеличить размеры своих новинок по сравнению с предыдущим поколением.

Если верить слухам, iPhone 16 Pro получит экран диагональю 6.3 дюйма вместо 6.1 дюйма у iPhone 15 Pro. Модель 16 Pro Max и вовсе вырастет с 6.7 до 6.9 дюймов. При этом корпуса станут чуть уже и тоньше, хотя общий вес аппаратов слегка увеличится.

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На рендерах заметно, что Apple переместила вспомогательную кнопку Action Button, сделав ее крупнее.

У базовой модели iPhone 16 камеры выстроятся в вертикальном порядке вместо привычной линейной компоновки, что позволит добавить функцию съемки пространственного видео.

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Особого внимания заслуживает вновь анонсированная кнопка Capture, расположенная под клавишей питания.

Судя по всему, она будет предназначена для быстрого запуска камеры и выполнения фото- и видеосъемки. Правда, неясно, останется ли она физической или станет сенсорной.

По слухам, iPhone 16 Pro будет доступен в четырех расцветках: космическом черном, белом, сером и розовом цветах. Также ожидается сокращение рамок вокруг дисплея.