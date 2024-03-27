Для премиум-аккаунтов в соцсети Х станет доступен чат-бот Grok AI

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что чат-бот Grok AI будет доступен для подписчиков категории Premium в социальной сети Х начиная с этой недели.

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Чат-бот разработан компанией xAI.

«Позже на этой неделе Grok будет доступен всем подписчикам Premium, а не только Premium+,» — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Х.

В декабре 2023 года Маск объявил о запуске бета-версии чат-бота Grok AI, и обладатели подписки Premium Plus в социальной сети Х в США смогли использовать новую нейросеть.

В июле прошлого года Маск также заявил о создании компании xAI, которая специализируется на искусственном интеллекте. По его словам, xAI будет использовать данные из его соцсети X для обучения своего ИИ и стремится к созданию «максимально любознательного и стремящегося к правде» искусственного интеллекта, что считается «наиболее безопасным подходом».

При этом Apple пересмотрела планы и отказалась выпускать собственный ИИ. Вместо фирменного чат-бота Apple рассматривает возможность лицензирования других сервисов, таких как Google Gemini и ChatGPT от OpenAI.