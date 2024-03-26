Астрономы отследили два потока звезд, образовавших основу Млечного Пути

С помощью космического аппарата Gaia Европейского космического агентства астрономы обнаружили два потока звезд, которые, вероятно, стали основой Млечного Пути. Названные «Шакти» и «Шива», эти два потока содержат около 10 миллионов звезд, все из которых имеют возраст от 12 до 13 миллиардов лет и, вероятно, объединились даже до того, как появились спиральные рукава и диск галактики.

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Астрономы полагают, что эти звездные потоки, скорее всего, были отдельными галактиками, которые слились в Млечный Путь вскоре после Большого Взрыва. Благодаря данным Gaia ученые смогли определить орбиты отдельных звезд в Млечном Пути, а также их содержание и состав.

«Шакти» и «Шива» обладают необычной комбинацией орбитальных и химических свойств, которые ранее не наблюдались," - отмечают исследователи.

Астрономы считают, что эти звезды являются самыми древними в галактике, родившись до того, как образовался диск Млечного Пути.