Apple назвала дату крупной летней презентации

Компания Apple объявила на своем сайте даты проведения конференции для разработчиков WWDC 2024. Она пройдет с 10 по 14 июня.

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В рамках конференции компания должна представить новые версии фирменных операционных систем iOS 18, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и VisionOS. Тем не менее в анонсе отсутствуют упоминания о предстоящих анонсах в сфере искусственного интеллекта, несмотря на распространенные слухи о том, что ИИ станет ключевой особенностью iOS 18.

По слухам, вместо привычного генеративного искусственного интеллекта Apple оснастит мобильную операционную систему и свои приложения ИИ, который «будет полезен при ежедневном использовании устройств».

Кроме того, ожидается, что в рамках мероприятия будет официально объявлена вторая волна продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, благодаря чему устройство официально можно будет купить за пределами США.

Мероприятие будет доступно разработчикам со всего мира в онлайн-формате, а также в оффлайн-режиме 10 июня в штаб-квартире Apple Park.