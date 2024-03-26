Археологи использовали древний эпос для поиска затонувших кораблей

Археологи из Греции использовали древнегреческий эпос в качестве подсказки, чтобы найти затонувшие корабли. Об этом пишет IFL Science.

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Археологи из Национального исследовательского фонда Греции при поддержке Министерства культуры использовали многочисленные источники для поиска около десяти судов, затонувших в разное время у берегов острова Касос. Среди этих источников была и «Илиада» Гомера, описывающая события Троянской войны. Считается, что «Илиада» написана в восьмом веке до нашей эры. В тексте упоминается, что древний Касос был крупным торговым портом, который присоединился к войне против Трои.

Среди найденных судов, среди прочего, были обломки кораблей классического периода (около 450 года до нашей эры), римского периода (с 200 года до нашей эры до 300 года нашей эры), средневекового и османского периодов, а также одна деревянная лодка длиной 25–30 метров предположительно, времен Второй мировой войны.

Археологи исследуют этот район с 2019 года. После обнаружения судов их тщательно фотографируют. Ученым также удалось найти на дне разного рода артефакты и поднять часть из них с затонувших кораблей, что позволило лучше понять историю этого региона.

В частности, исследователи обнаружили на древних судах товары из Европы, Африки и Азии, в том числе испанскую амфору с печатью на ручке, относящейся примерно к 150-170 годам нашей эры, а также африканские фляги римской эпохи.

Ранее сообщалось, что во время раскопок в Закавказье археологи обнаружили останки, напоминающие о мифических амазонках. На территории некрополя бронзового века в азербайджанском городе Нахичевань нашли женские захоронения с оружием.