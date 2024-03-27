В Эфиопии обнаружили древнейшие наконечники стрел

Американские ученые провели исследование стоянки Homo sapiens в Эфиопии, в ходе чего были сделаны открытия, изменившие представления об эволюции человечества.

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В ходе раскопок выяснилось, что в этом регионе длительное время обитали люди, которые научились обрабатывать базальт, сланцы, кварц. Древние люди отсекали лишнее и создавали таким способом наконечники для стрел, которые и обнаружили археологи.

Ученые выяснили, что обитатели Шинфа-Метема-1 – это памятник, где жил древний человек – питались разнообразной пищей. Первоначально была мясная диета – копытные, грызуны, цесарки. Спустя время она заменилась рыбной.

Также стало известно, что в то время был засушливый климат, именно поэтому люди искали водоемы, ходили туда за водой и за пищей, животных, по всей видимости, они и застреливали у озер из лука.

Причиной расселения людей по всей планете стал выброс пепла из одного вулкана, в то время такое явление было катаклизмом, сообщается в Nature.

Ранее ученые обнаружили новые свидетельства существования крымской Хазарии. Ими стали курганы VIII, принадлежащие хазарской аристократии.