Пчелы расшифровывают танцы друг друга с помощью усиков

Британские исследователи изучили танцы медоносных пчел в темноте с помощью инфракрасных камер. Оказалось, что танцующая пчела прикасается к усикам других насекомых, а те меняют положение своих антенн в зависимости от того, под каким углом расположено их тело относительно «танцора». Комбинируя сигналы от усиков с собственным ощущением силы тяжести, пчелы получают информацию о том, где находится пища. По словам ученых, результаты помогут точнее оценить влияние экологических проблем на способность насекомых находить пищу. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Чтобы рассказать, где находится пища, медоносные пчелы используют танец. Их движения на сотах показывают направление и расстояние от улья до пыльцы. Однако ученые до сих пор не знали, как пчелы усваивают информацию от танцующей особи.

Чтобы это выяснить, британские исследователи решили понаблюдать за колонией медоносных пчел на пасеке Эдинбургского университета. Они снимали насекомых в замедленном формате и в инфракрасном свете. Это позволило ученым в мельчайших деталях отследить положение усиков пчел во время каждого танца.

Оказалось, что танцор неоднократно прикасается к усикам других особей, а они, в свою очередь, меняют положение антенн в зависимости от угла наклона тела относительно танцующей пчелы. Пчелы могут расшифровывать танцы под любым углом. Они комбинируют сигналы от усиков с собственным ощущением силы тяжести. Используя компьютерную модель, ученые показали, что для понимания направления и расстояния до пищи пчелам требуется меньше ста нейронов.

По словам исследователей, результаты наблюдений помогут понять, как экологические проблемы сказываются на нахождении пищи насекомыми, а также улучшить работу компьютеров.