Неизвестные пирамиды раскопаны в Мексике

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики при проведении раскопок на археологическом участке Лос-Тетелес-де-Авила-Кастильо обнаружили несколько ранее неизвестных древних пирамидальных построек.

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Как сообщает Heritage Daily, находка была сделана в древнем городе Тетеликтик, расположенном в муниципалитете Тетелес-де-Авила-Кастильо на территории мексиканского штата Пуэбла. Возраст этого поселения оценивается примерно в 3000 лет, считается, что на пик своего развития он вышел около 600 года до нашей эры.

Археологи провели здесь спасательные раскопки, поскольку некоторые памятники могут пострадать из-за эрозии. Кроме того, большой проблемой для древнего города стали набеги местных жителей, которые буквально разбирают древние памятники "по кирпичику", чтобы использовать камни для своего строительства.

В рамках полевых работ археологи обнаружили три пирамидальные структуры, которые раньше им были не известны. Пирамиды до последнего времени были скрыты под курганами. Также была раскопана обугленная керамика и резные предметы из обсидиана и базальта. Кстати, в Тетеликтике было найдено так много фрагментов обсидиана, в частности отщепов, что это породило гипотезу: ученые предполагают, что здесь могло располагаться поистине промышленное производство оружия и других изделий из обсидиана.

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Что касается найденных пирамид, то они вписываются в гипотезу о том, что Тетеликтик был местом паломничества жителей региона Сьерра-Норте, которые позже эмигрировали в окрестности Теотиуакана, Кантоны и Чолулы. Это был крупный церемониальный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров.

Первые раскопки здесь были проведены в 2014 году. Находки говорят о том, что Тетеликтик мог также служить огромной астрономической обсерваторией, при помощи которой местные жители отслеживали небесные циклы и определяли даты, важные для сельского хозяйства. Ученые отмечают, что весь городской комплекс выровнен по горным хребтам из окружающего ландшафта в соответствии с небесными объектами. А самая крупная постройка (обозначенная как Структура 1) совпадает с Канопусом, самой яркой звездой южного созвездия Киля.