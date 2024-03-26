На аукционе продали запакованный iPhone с очень малым объемом памяти

На аукционе был продан запечатанный экземпляр первого iPhone с объемом памяти 4 ГБ. Начальная цена лота, составлявшая $17 тыс., в течение двух дней выросла до конечной стоимости в $130 027 (около 12 млн руб.), сообщает портал 9to5Mac.

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Отмечается, что этот iPhone 2G не смог побить прошлогодний рекорд продаж, когда три аналогичных устройства ушли с молотка по цене от $133 до $190 тыс.

Компания Apple прекратила выпуск первого iPhone с 4 ГБ встроенной памяти вскоре его выхода в 2007 году из-за более востребованной модели на 8 ГБ. В связи с этим iPhone 2G с ограниченным объемом памяти принято считать раритетным — такая модель встречается на рынке в двадцать раз реже, что делает ее значительно более редким и ценным собирательским объектом.

iPhone 2G был представлен 9 января 2007 года и поступил в продажу в США 29 июня того же года. Несмотря на название 2G, это первый iPhone. Последней для него прошивкой стала iPhone OS 3.1.3. Этот смартфон критиковали за отсутствие поддержки 3G-связи, которая была реализована уже в следующей модели — iPhone 3G.