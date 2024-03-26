Эксперт оценил прогноз по появлению коллективного искусственного интеллекта

Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра в сфере ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин в разговоре с Рамблером прокомментировал материал издания Nature Machine Intelligence, в котором говорится о появлении в скором времени систем коллективного искусственного интеллекта.

Ранее ученые предсказали будущее искусственного интеллекта (ИИ), который, по их мнению, будет напоминать расу кибернетических организмов боргов из сериала «Звездный путь». Согласно статье в журнале Nature Machine Intelligence, отдельные ИИ могут быть объединены в коллективную сеть, которая даст им возможность постоянно развиваться. В коллективном искусственном интеллекте многочисленные отдельные элементы, каждый из которых способен независимо приобретать новые знания и навыки, образуют сеть для обмена информацией друг с другом.

Душкин подчеркнул, что специалисты уже давно ведут разговоры о появлении коллективного искусственного интеллекта, отметив, что более корректно употребление термина «многоагентные системы» или «роевой интеллект».

Я лично предсказал появление интернета когнитивных агентов и рассказал о том, что это такое, более года назад, когда ChatGPT только стал доступен. На сегодняшний день в нашей компании уже перешли от экспериментов в этой области к разработке серьезных систем, основанных на принципах роевого интеллекта. В теории ИИ это называется многоагентными системами. Они известны с 90-х годов прошлого века, а говорили о них еще западные отцы-основатели ИИ. В частности, Марвин Минский написал книгу «Сообщество разума», в которой он описал многоагентный подход к описанию того, что из себя представляет человеческий разум. Кроме того, у нас в стране Валерий Тарасов написал мощнейшую книгу «От многоагентных систем к интеллектуальным организациям» — это, можно сказать, «библия» теории многоагентных систем. Это академическая, научная книга, которая при этом читается довольно легко… Так что статья в журнале Nature Machine Intelligence – это не прогноз, это попытка описать то, что уже происходит с нами здесь и сейчас. Ученые работают в этой области денно и нощно. Роман Душкин Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра в сфере ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ

Собеседник также ответил на вопрос о том, чем коллективный ИИ может быть полезен человечеству.

«Интернет когнитивных агентов – это парадигма, которая позволяет включить в человеческие организации не только людей и какие-то организационные единицы, но и когнитивных агентов техническое природы, то есть системы ИИ. В дальнейшем это будет развиваться все больше. Если мы будем использовать системы ИИ и их сообщества как инструменты, то это будет усиливать наши когнитивные возможности – и как людей, и как организаций. Естественно, при усилении когнитивных возможностей будет происходить научно-технический прогресс. Главное – направлять его в нужное русло», - сказал он.

Говоря об угрозах, которые может представлять собой коллективный ИИ, специалист подчеркнул, что они всегда связаны с людьми.

«То есть все зависит от того, в каких руках окажется этот инструмент. Сейчас не нужно говорить о том, что самозародится какой-то разум - может быть, он и самозародится, но сейчас подобные разговоры – это бессмысленные и пустые спекуляции. Настоящие угрозы, которые сейчас стоят перед нами, – это то, что подобного рода системы (как и любые другие системы, связанные с повышенной опасностью) злоумышленники используют против добропорядочных граждан. И вот с этим надо бороться», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что нейросети заменили ведущих новостей в Южной Корее.