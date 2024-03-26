ИИ-поиск Google продвигает вредоносные и мошеннические сайты

Новый поиск Google, оснащённый ИИ-функцией «Search Generative Experience», предлагает пользователям мошеннические сайты, перенаправляющие на установку вредоносных расширений для Chrome и фейковые розыгрыши смартфонов iPhone.

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Google анонсировала свой ИИ-поиск в начале этого месяца. За него отвечает функция Search Generative Experience (SGE), чья задача — вывести сгенерированные ИИ сводки по сайтам.

В числе прочего алгоритмы выдают рекомендации посетить те или иные ресурсы, связанные с запросом пользователя. Как раз с этой функциональностью и вышел конфуз.

Как отметила SEO-специалист Лили Рэй, SGE предлагает людям посетить вредоносные или спамерские сайты, что повышает риск заражения вредоносными программами и увеличивает шансы стать жертвой мошеннической схемы.

В подтверждение своих слов Рэй опубликовала следующий скриншот:

© Anti-Malware.ru

Как выяснили аналитики из BleepingComputer, продвигаемые SGE сомнительные сайты в подавляющем большинстве используют домен верхнего уровня .online, а также одни HTML-шаблоны.

Судя по всему, злоумышленники запустили кампанию называемого «отравления SEO», что и вывело их в рекомендации нового алгоритма Google. Если пользователь кликнет по ссылке в выдаче, его ждёт серия редиректов, а в конце — мошеннический веб-ресурс.

Анализ BleepingComputer показал, что чаще всего условный посетитель попадает на фейковые капчи YouTube, которые пытаются заставить его подписаться на уведомления в браузере (приведёт к большому объёму спама).

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Помимо этого, в схеме участвуют фейковые розыгрыши iPhone и классическая уловка — «ваш компьютер заражён вирусами».