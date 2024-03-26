Apple создала на своем сайте страницу для сравнения старых iPhone и новых

Компания Apple запустила на своем официальном сайте новую страницу, которая призвана убедить владельцев старых моделей iPhone перейти на новейшие модели линейки iPhone 15.

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На странице представлено всестороннее сравнение между моделями iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max и новыми iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Пользователи могут ознакомиться с улучшениями в камере, которая теперь предлагает в четыре раза выше разрешение для фотографий, увеличенным объемом памяти, а также поддержкой инновационных режимов видеосъемки Action и Cinematic. Кроме того, новые модели оснащены на 60% более мощным GPU, поддержкой сетей 5G и универсальным разъемом USB-C.

Apple также акцентирует внимание на улучшениях в дисплее, дизайне и размерах новинок. Также отмечается, что для облегчения перехода на новые модели компания предлагает программу трейд-ин, позволяющую получить скидку при сдаче старого iPhone.

Помимо этого, предусмотрена возможность ежемесячной оплаты через Apple Card и специальные предложения от операторов связи, которые могут заметно снизить стоимость iPhone 15. Сама простота перехода на новое устройство обеспечивается функциями Quick Start и eSIM.