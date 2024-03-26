Apple создала на своем сайте страницу для сравнения старых iPhone и новых

Apple рассказала о всех преимуществах iPhone 15 в сравнении со старыми моделями
Компания Apple запустила на своем официальном сайте новую страницу, которая призвана убедить владельцев старых моделей iPhone перейти на новейшие модели линейки iPhone 15.
На странице представлено всестороннее сравнение между моделями iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max и новыми iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Пользователи могут ознакомиться с улучшениями в камере, которая теперь предлагает в четыре раза выше разрешение для фотографий, увеличенным объемом памяти, а также поддержкой инновационных режимов видеосъемки Action и Cinematic. Кроме того, новые модели оснащены на 60% более мощным GPU, поддержкой сетей 5G и универсальным разъемом USB-C.
Apple также акцентирует внимание на улучшениях в дисплее, дизайне и размерах новинок. Также отмечается, что для облегчения перехода на новые модели компания предлагает программу трейд-ин, позволяющую получить скидку при сдаче старого iPhone.
Помимо этого, предусмотрена возможность ежемесячной оплаты через Apple Card и специальные предложения от операторов связи, которые могут заметно снизить стоимость iPhone 15. Сама простота перехода на новое устройство обеспечивается функциями Quick Start и eSIM.