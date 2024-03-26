В Opera сообщили о приросте пользователей с iOS

С тех пор как 7 марта вступил в силу Закон о цифровых рынках (DMA), пользователи iPhone в ЕС могут выбрать браузер по умолчанию. Представители браузера Opera сообщают о значительном увеличении числа новых пользователей с iOS.

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Так, только с 5 по 7 марта 2024 года количество загрузок Opera для iOS выросло на 164%. Когда пользователи впервые открывают Safari после обновления своего iPhone, они видят список популярных браузеров в своем регионе, которые можно выбрать в качестве браузера по умолчанию.

Чтобы попасть в этот список, браузер должен иметь не менее 5000 загрузок в App Store ЕС за последний год. Если у компании более одного браузерного приложения, включается только самое популярное.

Недавний опрос Opera, проведенный до 6 марта 2024 года показал, что 8 из 10 европейских пользователей смартфонов готовы попробовать новый браузер. Кроме того, почти все опрошенные выразили желание иметь больший выбор и прозрачность при выборе предпочтительного браузера.