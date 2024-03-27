В Microsoft сменился руководитель, отвечающий за разработку Windows

Microsoft провела кадровые перестановки, объединив под общим руководством подразделения по разработке Windows и Surface.

© Unsplash

На должность главы обоих направлений назначен Паван Давулури, ранее отвечавший только за линейку Surface.

Решение о консолидации было принято после того, как прежний руководитель Windows Михаил Парахин покинул свой пост и перешел в новое ИИ-подразделение компании. Теперь за создание обеих ключевых для Microsoft продуктовых линеек будет отвечать один человек.

По словам главы опытного производства Раджеша Джа, такой «целостный подход» позволит лучше интегрировать операционную систему и аппаратную часть, предлагая пользователям более гармоничный опыт взаимодействия с устройствами на Windows.

Давулури работает в Microsoft уже 23 года и в прошлом активно участвовал в разработке фирменных чипов для Surface в сотрудничестве с AMD и Qualcomm.

Теперь в его обязанности войдут вопросы не только «железа», но и развитие самой ОС Windows.