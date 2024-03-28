SpaceX: спутниковый интернет Starlink стал доступен в Аргентине

Спутниковый интернет Starlink американской компании SpaceX заработал в Аргентине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании SpaceX.

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"Starlink теперь доступен в Аргентине, став седьмой страной в Южной Америке и 72-й в мире, где люди могут получить доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой", — говорится в сообщении.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи. Его система предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

16 марта стало известно, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с Национальным разведывательным управлением (NRO) США. Стоимость подписанного в 2021 году контракта составляет $1,8 млрд. Позже сообщалось, что интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского предприниматели Илона Маска можно незаконно купить на черном рынке во многих частях мира, где они официально не продаются или не работают.